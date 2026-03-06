お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が5日に自身のアメブロを更新。夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木とホワイトデーのプレゼントを選びに出かけたことを報告した。この日、小原は「アロハ」というタイトルでブログを更新し「朝ごはん いただきまーす」と堪能した料理の写真を公開。「店員さんが撮影しましょうかと声を掛けてくれました」と明かし「せっかくなので ありがとうございます！」とマックとの2ショットと