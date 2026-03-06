ABEMAは、オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第1話を、5日午後9時より放送した。【番組カット】夫・庄司智春との交際時のエピソードを話す藤本美貴同シリーズは、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番