自民党と日本維新の会は６日午前、防衛装備移転３原則の運用指針見直しに関する提言を高市首相に提出した。輸出可能な装備品を五つの分野に限定した「５類型」を撤廃し、全ての装備品輸出を原則可能にした上で、殺傷能力を伴う武器については一定の歯止めをかける。政府は与党提言を踏まえ、今春にも国家安全保障会議（ＮＳＣ）９大臣会合で運用指針を改定する。同志国との連携や防衛産業基盤の強化につながることが期待される