第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間、甲子園）の組み合わせ抽選会が6日、大阪市内で行われた。熊本工（熊本）は出場校の最後の6日目に登場。大阪桐蔭（大阪）と対戦する。大阪桐蔭は九州勢に対して春夏通じて11戦全勝という天敵だ。1メートル88の長身で最速142キロ右腕の背番号3、井藤啓稀主将（3年）は「最終日ということで難しさはあるけど、ほかの高校より練習できる。プラスに捉えてやっていきます。高校野球と言