（CNN）米中央軍は5日、X（旧ツイッター）への投稿でイランの「ドローン空母」を攻撃したと発表した。投稿では「米軍はイラン海軍を完全に沈める任務を緩めていない」と表明。「今日は第2次世界大戦時の航空母艦ほどの大きさを持つイランのドローン空母が攻撃を受け、炎上している」と明らかにした。攻撃が行われた場所についての詳細は投稿に含まれていない。