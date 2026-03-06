タレント小川菜摘（63）が6日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）にゲスト出演。夫のダウンタウン浜田雅功が息子たちを叱る時に正座をさせる理由を語った。小川は浜田との間に2子をもうけ、長男はロックバンド、OKAMOTO’Sのベース、ハマ・オカモトとして知られる。番組では次男の職業についても「映像のディレクターをやってる」と明かし、パーソナリティーの今田耕司が「クリエーターというか、すごい