老後に必要な資金は、生活レベルや世帯の人数などによって大きく変動します。単身世帯と夫婦世帯では、必要な老後資金の差はどのくらいあるのでしょうか。本記事では、令和8年度の標準的な厚生年金額や、夫婦世帯と単身世帯における必要な老後資金の目安などを解説します。 令和8年度の標準的な厚生年金額は23万7279円 厚生労働省によると、令和8年度の年金額は前年度から国民年金（基礎年金）が1.9％、厚生年金（報酬比