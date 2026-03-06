ブリトニー・スピアーズ（４４）が、米カリフォルニア州ベンチュラで飲酒運転の疑いで逮捕されたことが分かった。米ＮＢＣニュースなどが５日、報じた。カリフォルニア州ハイウェイパトロール（ＣＨＰ）は、現地時間４日午後９時３０分ごろにブリトニーを飲酒運転の疑いで逮捕した。ベンチュラ郡の拘置所の記録によると、５日朝に釈放されており、車両はレッカー移動された。報道によると運転が不安定な車がハイウェイを走行