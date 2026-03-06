“トー横”が封鎖された後の歌舞伎町――。居場所を失った若者たちの運命が交錯する、たった一夜の逃亡サスペンス映画『東京逃避行』の完成披露舞台挨拶が行われ、寺本莉緒が登壇。高校生役を演じた思いについて「高校生の頃の自分を投影できた」と語った。寺本莉緒○たった一夜の逃亡サスペンス映画『東京逃避行』(3月20日全国公開)の完成披露舞台挨拶が5日、都内で行われ、寺本莉緒、池田朱那、綱啓永、高橋侃、さとうほなみ、秋