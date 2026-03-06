【モデルプレス＝2026/03/06】EXILE／EXILE THE SECONDのNESMITH（42／ネスミス）とパンクバンド・HEY-SMITHのトロンボーンのかなす（40）が3月6日、それぞれのInstagramにて第1子が誕生したことを報告した。【写真】42歳EXILEメンバーの40歳妻◆NESMITH、第1子誕生報告2人は連名で書面を公開し「先日、第一子となる男の子が無事に誕生いたしました」と報告。「とても元気な産声と共に私たちの元にやってきてくれ、今も母子共に健