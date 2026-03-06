韓国代表のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）白星発進に、韓国メディアが沸いている。「韓国の勢いは天を衝く」韓国代表は2026年3月5日、東京ドームでチェコ代表と対戦し11−4で大勝。1次ラウンド白星発進した。試合は、韓国代表が初回にムン・ボギョン内野手（25）の満塁本塁打で4点を先制した。2回、3回にそれぞれ1点を追加し、リードを6点に広げた。5回に3点を失うも、その裏に2点を入れ、再度引き離しにかかった。こ