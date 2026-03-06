Stray Kidsのフィリックスが「フランス・韓国国交樹立140周年記念」の名誉アンバサダーに抜擢された。駐韓フランス大使館は3月5日に開かれた公式記者懇談会にて、「Stray Kidsのメンバー、フィリックスと女優のチョン・ジヒョンをフランス・韓国国交樹立140周年の名誉アンバサダーに委嘱した」と伝えた。【写真】「本物の王子様…」フィリックス、“純白スーツ”大使館側はフィリックスについて、「フィリックスはStray Kidsのメン