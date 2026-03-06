第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。東洋大姫路（兵庫）は第３日第１試合で花咲徳栄（埼玉）と対戦する。東洋大姫路と花咲徳栄戦といえば、２００３年センバツ準々決勝で対戦。東洋大姫路のグエン・トラン・フォク・アンと花咲徳栄の福本真史（ともに３年）による延長１５回引き分け再試合、再試合は延長１０回で東洋大姫路が勝利した熱戦が、名勝負として語り