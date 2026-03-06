「変態紳士クラブ」のメンバーで音楽プロデューサーＧｅＧが、６日までに公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル新企画「Ｍｅｌｌｏｗ’ｓ（メローズ）」を公開した。舞台は沖縄・宮古島。洗練された空間美とチル（＝くつろぐ、リラックスする）な世界観で、来訪者を魅了する「レーベの村」で、美しい海、豊かな自然に囲まれた場所で、ＧｅＧは独自の音楽センスを生かし、新たな音楽の旅を届ける。テーマは「リスナーに包み込むような