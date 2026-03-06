第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。智弁学園（奈良）は第２日第３試合で花巻東（岩手）と対戦する。組み合わせボードで、角谷哲人主将（３年）が引いた「１２番」の横は、ずっと空いたまま、最終盤で花巻東に対戦相手が決まった。「（その前に）横浜が来るかなとドキドキしていました」。その横浜はすぐ隣の山に。花巻東に勝てば、横浜・神村学園戦の勝者と対