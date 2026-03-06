阪神ＯＢ会長の掛布雅之氏と元阪神監督・真弓明信氏のレジェンド２人による初のトークショーが１４日、大阪・オーバルホール（午後２時から）で実現する。阪神が球団初の日本一に輝いた１９８５年に活躍した盟友だが、今まで２人でトークショーを開催する機会はなかった。「トークショーという形で２人で話すのは初めてですし、２人しかできない面白い話ができればと思います。自分にとっても楽しみにしています」と掛布氏。８