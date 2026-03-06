第98回選抜高校野球大会の組み合わせ抽選会が6日、大阪市内で行われた。三重は大会5日目の第3試合で佐野日大（栃木）と対戦する。遅い登場となったが沖田展男監督（47）は「19、20、21日は学校行事があって避けて欲しいと言われていたので」とむしろ狙い通りの初戦となったことを明かした。大西新史（あらし）主将（3年）も「応援がたくさん来てくれると力をもらえる。守備の固さや粘り強いバッティングを存分に発揮したい」と