◇第6回WBC1次ラウンドC組豪州3―1チェコ（2026年3月6日東京D）オーストラリア代表のティム・ケネリー外野手（30）の娘が現地生観戦。国際映像で娘の姿を捉えられるとネットで話題となった。1―3の8回。国際映像で母親に抱かれながらケネリーを応援する娘・フローレンスの姿を捉えた。ネットでは「もう6歳なの！？」「大きくなったね！」「相変わらずかわいい！」「応援のために来てるんだね」などの声が上がった。