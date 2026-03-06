外で生きる野良猫は、簡単には人に心を許しません。強い警戒心をまとい、一定の距離を保ち続ける…保護は決して容易ではないのです。【写真】へそ天になって眠るボブくん元保護猫の「ボブ」くん（9歳・男の子）も、かつてはそんな一匹でした。年単位で向き合い続けたのは、Instagramユーザーの元野良猫ボブさん（@noraneko_bob）。SNSを手がかりに少しずつ距離を縮め、ついに家族となるまでの軌跡とは――顔の大きな猫との出会い…