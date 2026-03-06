子どもが小さいうちは、ママの布団で一緒に寝ることもあるでしょう。でもある程度大きくなり、部屋を持つようになれば1人で寝る子もいますね。そうなればママも布団を独占しながら寝られるのですが、ママスタコミュニティに「上の子が可愛くないわけではないけれど、一緒に寝るのが苦痛」という内容の投稿がありました。投稿者さんの上の娘さんは小学校4年生。一緒に寝るには布団が狭くなったために、先々月から子ども部屋で1人で