＜ダイキンオーキッドレディス2日目◇6日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞国内女子ツアー開幕戦の第2ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、9年ぶりVを狙う永井花奈がトータル9アンダー・単独首位に立っている。【ライブフォト】きょうの小祝さくらはミニスカスタイル1打差2位に女王・佐久間朱莉。2打差3位に菅楓華、3打差4位に小林光希、4打差5位には皆吉愛寿香が続いている。岩井明愛、安田祐香、