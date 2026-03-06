◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本ーチャイニーズ・タイペイ(6日、東京ドーム)いよいよ侍ジャパンが連覇をかけてチャイニーズ・タイペイとの初陣に挑みます。村上宗隆選手が6日に自身のInstagramを投稿し気合をみせました。2023年大会に打撃不振から準決勝メキシコ戦で9回ノーアウト1・2塁の場面からサヨナラ打を放ちチームは逆転勝利で歩みを続けると、決勝のアメリカ戦でも第1打席からホームランを放ち