秋篠宮妃紀子さまと長男・悠仁さまは6日、北海道留寿都村で「スキーオリエンテーリング」の世界大会を観戦されました。紀子さまと悠仁さまは6日午前、「世界スキーオリエンテーリング選手権大会」を観戦されました。「スキーオリエンテーリング」は、クロスカントリースキーと、地図とコンパスを見ながらチェックポイントを回り、ゴールまでのタイムを競うオリエンテーリングをかけ合わせたスポーツで、6日に行われたリレーには11