タレントの清水あいり（33）が、5日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『私が愛した地獄』（毎週木曜深2：36）に出演。結婚を決めた当時を振り返った。かなで、同期芸人との”関係”告白「こうやって話させてもらうことが制裁だと思っている」番組では、清水とぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃ、3時のヒロイン・かなでがラブホテルでトークを展開。恋愛や交際などをテーマに繰り広げた。3人の中で唯一の既婚者である清水