新潟県加茂市は、急性大動脈解離と診断された藤田明美市長について、5日に行われた手術が無事に終了したと発表しました。 藤田明美市長は3月4日午前9時半から開かれていた加茂市議会の3月定例会に出席していましたが、午後に体調不良を訴え、ドクターヘリで県央基幹病院に救急搬送されました。加茂市によりますと、搬送先の病院で検査を行った結果、急性大動脈解離であると診断され、5日午後6時ごろに手術が無事終了したと