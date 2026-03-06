厚生労働省は６日、大阪大発の新興企業などがｉＰＳ細胞から作った再生医療製品の２製品について、条件・期限付きで承認したと発表した。上野厚労相が閣議後の記者会見で明らかにした。ｉＰＳ細胞を使った治療の製品化は世界初となる。今後、国の審議を経て公的医療保険の適用の有無と価格が決まる。早ければ夏以降にも医療現場で使えるようになる。大阪大発新興企業クオリプスの製品は、虚血性心筋症による重症心不全を対象に