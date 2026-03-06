ロッテは6日、ZOZOマリンスタジアム外周で開催するグルメ企画「MARINESFOODFESTIVAL2026」の日程と概要を発表した。シーズン中に4つのテーマで展開する球団史上最大級のグルメ企画で、第1弾は、から揚げやポテトのキッチンカーと全国各地のクラフトビールが楽しめる「から揚げ・ポテト/幕張ビアパーク」、第2弾は「日本生命セ・パ交流戦2026」にあわせて関西・名古屋・横浜をはじめ全国の味が集まる「ご当地グルメ」、第