阪神の畠世周（３１）が６日、兵庫県尼崎市の「日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム」で行われている２軍全体練習に合流した。この日、練習に参加した投手では西勇、岩貞に次ぐベテランだが、ウオーミングアップから誰よりも大きなかけ声をあげて、体を動かした。今春のオープン戦初登板となった２月２２日・ヤクルト戦（浦添）では、八回から６番手で登板し、１回１失点だった。