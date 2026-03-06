ドジャースの正二塁手候補に新戦力が急浮上してきた。キャンプ前にドジャースとマイナー契約を結んだサンティアゴ・エスピナル内野手（３１）が５日（日本時間６日）、レッズとのオープン戦で２本塁打、６打点と大暴れ。オープン戦は６試合に出場して１４打数８安打で打率５割７分１厘、２本塁打、２二塁打、１盗塁をマーク。四球４、三振はわずか２つにとどまっており、連日存在感を見せつけている。デーブ・ロバーツ監督はこ