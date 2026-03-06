イングランド・プレミアリーグのトットナムが降格すれば約５２５億円の損失になると英メディア「ＢＢＣ」が伝えた。名門トットナムは今季も低迷しており、ここまで２９試合で７勝８分け１４敗の勝ち点２９で１５位。降格圏となる１８位ウェストハムとは勝ち点差１しかない。同メディアは「残り９試合で十分な勝ち点をどこから得られるのか見通しが難しいほどのひどい成績を残している」とし「彼らは今、大きな危険にさらされて