香川大学幸町キャンパス 香川大学は６日、前期日程の合格者を発表しました。６学部あわせて677人の募集人員に対し1599人が受験し、766人が合格しました。受験者数を合格者数で割った実質倍率は2.1倍でした。受験倍率が最も高かったのは創造工学部の防災・危機管理コース（Aタイプ）で5.0倍でした。合格者を県別にみると、香川216人、岡山173人、兵庫71人、愛媛37人、広島31人、大阪29人などとなっています。