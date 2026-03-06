ＥＸＩＬＥＮＥＳＭＩＴＨとロックバンド「ＨＥＹ‐ＳＭＩＴＨ」のかなす夫婦が６日、それぞれのインスタグラムを更新し、第１子男児の誕生を発表した。２人は連名でコメントを発表。「応援してくださっている皆様をはじめ、 関係各位の皆様、いつも温かく支えていただき、本当にありがとうございます。 本日は個人的なことにはなりますが、皆様にご報告があります」と書き出し、「先日、第一子となる男の子が無事に誕生いた