「EXILE」NESMITH(42)が6日、自身のインスタグラムを更新。第1子男児誕生を報告した。妻はパンクバンド「HEY-SMITH」のトロンボーン担当・かなす(40)。NESMITHとかなすは連名の文書を投稿し、「応援してくださっている皆様をはじめ、関係各位の皆様、いつも温かく支えていただき、本当にありがとうございます。本日は個人的なことにはなりますが、皆様にご報告があります。先日、第一子となる男の子が無事に誕生いたしました。