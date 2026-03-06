EXILE・NESMITHとHEY-SMITH・かなす夫妻が6日、自身のインスタグラムを更新し、第1子男児の誕生を報告した。【卒アル写真】「こんな変わらん人おる!?笑」少年時代の“ネスミス・カリム・竜太”かなすは夫・NESMITHと連名で「先日、第一子となる男の子が無事に誕生いたしました。とても元気な産声と共に私たちの元にやってきてくれ、今も母子共に健康に過ごしております」と発表した。「これからは家族3人で手を取り合い、生