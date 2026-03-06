タレントの小島瑠璃子（32）が5日、ABEMA「資産、全部売ってみた」（木曜後11・00）に出演。現在のマネジャーについて語った。小島は23年に芸能活動を休止し、中国へ留学することを発表。同年、会社経営者との結婚を発表し、男児を出産したが、昨年夫が急死。その後、個人事務所でタレント業を再開した。1月には、東京・赤坂に期間限定の「お茶専門店」をオープンした。お茶の事業も手伝っているマネジャーは、小学時代から