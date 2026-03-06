「オープン戦・阪神−ソフトバンク」（６日、甲子園球場）阪神は今年初めて本拠地・甲子園球場でオープン戦を開催する。坂本、佐藤輝、森下らが侍ジャパンのメンバーとしてＷＢＣ本戦に出場している。この日は三塁に開幕遊撃候補のディべーニーを起用。スタメンマスクには育成の嶋村が入り、エース村上とバッテリーを組む。以下、両チームのスタメン。【ソフトバンク】１番・右翼柳町２番・ＤＨ柳田３番・三塁