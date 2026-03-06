2月24日（火）の『深夜のダイアン』では、ダイアン・津田篤宏と熊元プロレス（紅しょうが）による“冬の絶品鍋対決”後編が放送された。“味変”に“〆”とさまざまな美味しさを見せた両者の鍋。勝負の行方は――。【映像】砂田将宏が「味変もらってもいいですか？」と笑った理由とは？津田特製「千鳥も愛した和風鶏団子鍋」VSじゃがいもと生クリームが溶け込んだ「和洋熊プロ鍋」の対決となった今回。前回放送でややあっさりし過