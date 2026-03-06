3月6日（現地時間5日、日付は以下同）。ダラス・マーベリックスは、敵地キア・センターへ乗り込んでオーランド・マジックと対戦。試合時間残り1.4秒にウェンデル・カーターJr.のダンクを許し、114－115の1点差で落としたことで5連敗を喫した。 マブスはベンチスタートのクレイ・トンプソンが7本の3ポイントシュートを沈めてゲームハイの24得点に4リバウンド、クリス