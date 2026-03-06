3月5日（現地時間4日）、シカゴ・ブルズが敵地でフェニックス・サンズと対戦。2Way契約でブルズに所属する河村勇輝が前半から出場を果たした。 先発ポイントガードのジョシュ・ギディーら8名が負傷離脱のブルズは、アイザック・オコロ、レオナルド・ミラー、ガーション・ヤブセレ、トレー・ジョーンズ、コリン・セクストンがスターターに名を連ねた。 セクストンが