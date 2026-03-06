テスホールディングスが続急騰、一時７５円高の６４７円まで駆け上がり、今週３日につけた昨年来高値６２６円を払拭して新値街道に再突入した。時価は２３年７月以来約２年８カ月ぶりの高値圏に浮上している。同社は再生可能エネルギー発電所の開発・設計・施工から売電事業に至るまで、エンジニアリングとエネルギーサプライを一気通貫で行う再生エネのワンストップソリューション企業として活躍。業績