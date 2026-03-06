セルシスは後場上げ幅を拡大している。きょう午前１１時ごろ、ペイントアプリ「ＣＬＩＰＳＴＵＤＩＯＰＡＩＮＴ」のサブスクリプション売り上げについて、２月度における３カ月の移動平均ＡＲＲ（年間経常収益）が５６億８２００万円だったと発表した。前年同月比２５．６％増の水準で前月に引き続き過去最高を更新しており、好感した買いが集まっている。 なお、きょう午後１時ごろには３月１６日付で自社株１５０万株