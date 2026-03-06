テレビ愛知が、テレビアニメ『ポケットモンスター』のイベント「春のわくわく探検隊 in 三井アウトレットパーク 岡崎」を3月25日から4月12日まで開催することを発表した。 同イベントでは、キービジュアルやキャプテンピカチュウをはじめとしたポケモンたちの等身大パネルによるフォトスポットのほか、登場人物やポケモンたちの相関図・ビジュアルなどを紹介するストーリーパネル展が実施され