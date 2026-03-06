ブックオフグループホールディングスは反落している。５日の取引終了後に発表した２月度の国内ブックオフ事業売上高で、直営既存店売上高が前年同月比４．７％増となり、６１カ月連続で前年実績を上回ったものの、１月の同１４．３％増から１０％近く伸び率が減少しており、これを嫌気した売りが出ているようだ。なお、トレーディングカード・ホビー、アパレル、家電・携帯電話、ソフトメディアな