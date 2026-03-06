あさひが底堅い動きとなっている。午後１時ごろに発表した２月度（１月２１日～２月２０日）の月次営業速報で、既存店売上高が前年同月比０．３％増となり、小幅ながら２カ月ぶりに前年実績を上回ったことを好材料視した買いが下値に入っているようだ。客数は同３．２％減となったものの、客単価が同３．６％増と上昇したことが牽引した。 出所：MINKABU PRESS