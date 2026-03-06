ワッツは底堅く推移。５日取引終了後、２月度の月次動向を発表した。１００円ショップ直営既存店の売上高は前年同月比２．８％増と、５カ月連続でプラスとなった。全店ベースでも同３．５％増と堅調だった。 出所：MINKABU PRESS