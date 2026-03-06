午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６２６、値下がり銘柄数は９０８、変わらずは５６銘柄だった。業種別では３３業種中１４業種が上昇。値上がり上位に情報・通信、その他金融、サービス、精密機器など。値下がりで目立つのは非鉄金属、鉱業、石油・石炭など。 出所：MINKABU PRESS