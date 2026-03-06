¥Ý¥Ã¥«¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Õ¡¼¥É¡õ¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤Ï¡¢¡Ö2026Ç¯¥ì¥â¥ó¾¦ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀâÌÀ²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¯Çä25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥­¥ì¡¼¥È¥ì¥â¥ó¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢Æ¯¤¯½÷À­¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿·¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡£¡È¥ì¥â¥ó¤ò¤Þ¤ë¤´¤ÈÌ£¤ï¤¨¤ë¡É¿·¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¢£¡È¥ì¥â¥ó¤Þ¤ë¤´¤ÈÌ£¤ï¤¨¤ë¡É¿·¤¿¤Ê¥Ñ¥¦¥Á¥¼¥ê¡¼°ûÎÁ¤òÄó°Æ¡Ö¥­¥ì¡¼¥È¥ì¥â¥ó¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Ä«¿©¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë°û¤ó¤À¤ê¡¢»Ä¶ÈÃæ¤ËÆ¬¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë»þ¤Ë°û¤ó¤À¤ê