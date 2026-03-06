オーストラリアで開催されている女子アジアカップで３月６日、北朝鮮女子代表がグループステージでバングラデシュ女子代表と対戦。圧倒的な攻撃力を見せつけ、５−０で快勝した。試合は立ち上がりから北朝鮮が主導権を握った。鋭い攻撃でゴールに迫る場面を何度も作ったものの、VARの判定で得点が取り消される場面が続き、さらに相手GKの好セーブにも阻まれるなど、なかなか先制点を奪えない展開となる。それでも前半終了間