デンマークの強豪ブレンビーでプレーする福田翔生が、３月６日に自身のインスタグラムを更新。入籍を報告した。現在24歳のFWは、昨夏に湘南ベルマーレからブレンビーに移籍。ここまでリーグ戦13試合に出場し、３ゴール・１アシストをマークしている。 「いつも応援ありがとうございます！ この度入籍いたしましたことをご報告させていただきます。僕を選んでくれた彼女を幸せにできるように日々努めてまいります！ 皆様、