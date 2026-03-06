泉州電業 [東証Ｐ] が3月6日後場(14:00)に決算を発表。26年10月期第1四半期(25年11月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比12.7％減の24.8億円に減り、11-4月期(上期)計画の51億円に対する進捗率は48.8％となり、5年平均の49.2％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の7.3％→6.5％に悪化した。 株探ニュース